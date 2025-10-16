الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

ريال مدريد يراقب نجم منتخب المغرب المتألق في مونديال الشباب

ياسين جسيم، فيتو
يراقب نادي ريال مدريد الإسباني، أحد نجوم منتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا، الذي يتألق الآن في بطولة كأس العالم للشباب، والتي تقام في تشيلي.

وكتب أسود الأطلس التاريخ، بعد صعود منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليا في تشيلي بفوزه 5-4 بركلات الترجيح على فرنسا في نصف النهائي.

وسيلعب المنتخب المغربي في المباراة النهائية ضد الأرجنتين فجر يوم الاثنين المقبل.

ريال مدريد يراقب ياسين جسيم نجم المغرب

بدأ نادي ريال مدريد في مراقبة ياسين جسيم، المتألق حاليًا ببطولة كأس العالم للشباب.

ياسين جسيم لعب 6 مباريات في البطولة الحالية، وساهم في 5 أهداف حيث سجل هدفين وصنع 3.

وبحسب تقارير صحفية، أرسل، النادي الملكي مراقبًا إلى تشيلي كي يراقب اللاعب عن كثب خلال الأدوار النهائية، وسيحضر هذا المراقب المباراة النهائية بين المغرب والأرجنتين، لكتابة تقرير مفصل عن أداء جاسم لحسم التعاقد معه.
 

