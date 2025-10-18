بعد نفادها في 5 دقائق، طرح دفعة جديد من تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

نفدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بالدوري الإسباني، في ظرف 5 دقائق فقط.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد فتح النظام للأعضاء الذين لا يملكون التذاكر الموسمية لحجز تذكرة الكلاسيكو، في تمام الثانية عشر من ظهر أمس الجمعة، ليستقبل النادي موجة من الطلبات لدرجة أن التذاكر نفدت في ظرف 5 دقائق فقط.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون هناك دفعة جديدة من التذاكر في العاشرة من صباح الإثنين المقبل، على أن تتاح عملية شراء التذاكر للجمهور العام في العاشرة من صباح الثلاثاء مع توقعات ببيع كل التذاكر وعدم وجود مقعد خالي في البيرنابيو.

يأتي ذلك رغم الانتقادات التي طالت أسعار التذاكر، حيث ستكون أرخص تذكرة بسعر 135 يورو، على أن تكون الأغلى في منصة البيرنابيو الرئيسية بسعر 465 يورو.

وسيكون كلاسيكو البيرنابيو هو أول كلاسيكو هذا الموسم، والأول أيضًا بين هانز فليك وتشابي ألونسو، علمًا بأن آخر كلاسيكو في ملعب الريال، والذي أقيم أيضًا في 26 أكتوبر، العام الماضي، حيث فاز البلوجرانا برباعية دون رد أمام فريق كارلو أنشيلوتي.

