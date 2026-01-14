مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد السنغال وتشيلسي أمام آرسنال

18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في ملاعب العالم، أبرزها مباراتي نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين مصر والسنغال والمغرب ضد نيجيريا، إلى جانب مباريات مهمة في الدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس كاراباو في إنجلترا.

كأس الأمم الأفريقية - نصف النهائي

السنغال ضد مصر - الساعة 7 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

نيجيريا ضد المغرب - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

كأس ملك أسبانيا

ألباسيتي ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - منصة شاهد

ريال بيتيس ضد إليتشي - الساعة 10 مساء - منصة شاهد

ألافيس ضد رايو فاييكانو - الساعة 10 مساء - منصة شاهد

الدوري الإيطالي

نابولي ضد بارما - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App

إنتر ميلان ضد ليتشي - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد سانت باولي - الساعة 7:30 مساء - إم بي سي أكشن + منصة شاهد

لايبزيج ضد فرايبورج - الساعة 9:30 مساء - منصة شاهد

كولن ضد بايرن ميونخ - الساعة 9:30 مساء - إم بي سي أكشن + منصة شاهد

هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 9:30 مساء - منصة شاهد

كأس كاراباو

تشيلسي ضد آرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

الدوري السعودي

القادسية ضد الفيحاء - قناة 4:45 مساء - قناة ثمانية 1

الشباب ضد نادي نيوم - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

أهلي جدة ضد التعاون - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية 1

