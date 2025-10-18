وليد صلاح الدين: فوز الأهلي على إيجل نوار بداية موفقة للجهاز الفني الجديد

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق على إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يُعد خطوة مهمة في مشوار البطولة، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت صعب ومع ظروف خاصة.

وهنأ وليد صلاح الدين اللاعبين وجماهير الأهلي على هذا الفوز المستحق، الذي تحقق رغم حالة الإجهاد التي يعاني منها عدد من اللاعبين بعد مشاركتهم في الأجندة الدولية، وهذا الفوز يمثل بداية موفقة للجهاز الفني الجديد ويعكس جدية اللاعبين ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية منذ أول مباراة.

وأضاف: تحقيق الفوز خارج الديار يمنحنا دفعة قوية قبل لقاء العودة في القاهرة، ويؤكد حالة التركيز والالتزام التي تسود الفريق، إلى جانب الانسجام السريع بين الجهاز الفني بقيادة ييس توروب واللاعبين، وهو ما يجعلنا متفائلين بالمرحلة القادمة.

ووجه مدير الكرة الشكر إلى مجلس إدارة النادي ولجنة التخطيط على دعمهم الكامل للفريق وتوفيرهم كل سبل الراحة، مؤكدًا أن تخصيص طائرة خاصة للبعثة ساهم في تخفيف حالة الإرهاق، كما ثمّن الجهود الكبيرة للسفيرة المصرية في بوروندي وطاقم السفارة في تذليل أي عقبات أمام البعثة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة مزدحمة بالارتباطات بين الدوري ودوري الأبطال والسوبر المصري، لكن الأهم هو أن يكون تركيزنا دائمًا على المباراة القادمة فقط، دون التفكير فيما بعدها، لأن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين، مشددًا على أن شخصية الأهلي وخبراته الكبيرة قادرة على عبور كل مرحلة بنجاح، والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف على المستويين المحلي والإفريقي.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدي لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بـ بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

