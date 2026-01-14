حركة لا أخلاقية من ترامب لعامل خلال زيارته مصنع "فورد" للسيارات بولاية ميشيجان (فيديو)

18 حجم الخط

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحركة لا أخلاقية برفع إصبعه الوسطى لأحد العمال أثناء جولته في مصنع فورد بديربورن في ولاية ميشيجان، في حادثة تم توثيقها بالفيديو.



ووثق مقطع فيديو مدته 30 ثانية، شخصًا يصرخ في اتجاه الرئيس.

وذكر الموقع أن الشخص صرخ في وجه الرئيس قائلًا: "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة على ما يبدو إلى علاقة الرئيس بتاجر الجنس الراحل جيفري إبستين، وجهوده لمنع الإفراج عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين والتي كانت بحوزتها.

ثم يُظهر الفيديو الرئيس وهو يشير إلى أرضية المصنع عدة مرات أثناء تجوله في جزء منه، وبعد ذلك يوجه حركة لا أخلاقية بيده اليمنى إلى أحد العاملين في المصنع.

وفي الفيديو بدا الرئيس كأنه رد بالإشارة إلى الشخص وتحريك شفتيه أو قوله "تبًّا لك" مرتين.



ودافع البيت الأبيض عن هذا التصرف باعتباره رد فعل "مناسب" على شخص يصرخ في وجه القائد الأعلى.

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان: "كان شخص مجنون يصرخ بكلمات بذيئة في نوبة غضب شديدة، وقد قدم الرئيس ردًّا مناسبًا لا لبس فيه".

من جهته، قال ديفيد توفار، المدير التنفيذي للاتصالات المؤسسية في شركة فورد: "لقد كان حدثًا رائعًا اليوم، ونحن فخورون بكيفية تمثيل موظفينا لشركة فورد".

وأضاف: "لقد شاهدنا المقطع الذي تشير إليه.. إحدى قيمنا الأساسية هي الاحترام، ولا نتسامح مع أي شخص يقول أي شيء غير لائق من هذا القبيل داخل مرافقنا.. عندما يحدث ذلك، لدينا آلية للتعامل معه، لكننا لا نتدخل في شؤون الموظفين الشخصية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.