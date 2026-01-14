الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

اعمل حسابك في هذا التوقيت، انقطاع المياه وضعفها عن 8 مناطق في الدقهلية لمدة 14 ساعة

انقطاع المياه بالدقهلية،
انقطاع المياه بالدقهلية، فيتو
أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية انقطاع المياه عن مركز ومدينة نبروه وضعف المياه عن بعض القرى التابعة لها لمدة 14 ساعة، لقيام الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خط طرد محطة مياه نبروه الجديدة.

 

الخميس انقطاع وضعف المياه في نبروه 14 ساعة 

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه غدًا الخميس من الساعة 2 ظهرًا، حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي الجمعة 16 يناير الجاري.
 

المناطق المستهدفة بانقطاع المياه 

وأشارت مياه الدقهلية إلى انقطاع المياه لمدة 14 ساعة عن مناطق “مدينة نبروه، درين، كفر الجنينة”.
 

أما أماكن ضعف المياه فقد جاءت كالتالي: “نشا، ميت عباد، كفر الدكروري، افنيش، كفر الحصة”.

 

سبب انقطاع المياه 

وأشارت الشركة إلى أن انقطاع المياه وضعفها بالمناطق المذكورة لقيام الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خط طرد محطة مياه نبروه الجديدة قطر ٧٠٠مم علي خط المياه القائم قطر ٧٠٠مم زهر مرن.
 

وأهابت شركة مياه الدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

الجريدة الرسمية