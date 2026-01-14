طريق ترامب للسلام، أرمينيا تمنح واشنطن جزءًا من ممر يربطها بأذربيجان

18 حجم الخط

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أن يريفان ستمنح واشنطن حصة في ممر من أراضيها يربط أجزاء من أذربيجان.

طريق ترامب للسلام

ووقَّعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقًا في واشنطن في أغسطس تحت رعاية الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع بينهما المستمر منذ عقود.

وجاء في خريطة طريق المشروع، التي نُشرت عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، أنه سيجري تطوير مشروع "طريق ترامب" (TRIPP) ضمن مسارات العبور المحددة على أراضي أرمينيا، في مواقع سيتم تحديدها لاحقًا، مع الحفاظ على السيادة الكاملة لأرمينيا على جميع المواقع المشاركة في المشروع ضمن أراضيها ذات السيادة.

وأوضحت خريطة المشروع، أن تطوير وتنفيذ البنية التحتية لـ"طريق ترامب" ستتولاه شركة تطوير "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، حيث ستكون الحصة المسيطرة من الأسهم مملوكة للولايات المتحدة، في حين سيبقى الإشراف بيد أرمينيا.



وبحسب الوثيقة، ستمتلك الولايات المتحدة 74 في المئة من أسهم الشركة المنفذة لـ"طريق ترامب"، مقابل 26 في المئة لأرمينيا لمدة 49 عامًا.

ومن المتوقع لاحقًا تمديد الاتفاق لمدة 50 عامًا إضافية وإصدار أسهم جديدة، ما يرفع حصة يريفان إلى 49 في المئة.

وقد يشمل المشروع حقوق تطوير خطوط السكك الحديدية والطرق البرية والبنية التحتية للطاقة وشبكات الألياف الضوئية. وفي المقابل، تحتفظ أرمينيا بحق السيطرة على قضايا الأمن القومي وأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى حق الوصول إلى جميع المناطق الواقعة ضمن أراضيها ذات السيادة.

وقال روبيو خلال هذا الاجتماع أن "الاتفاق سيصبح نموذجًا للعالم، إذ سيظهر كيف يمكننا الانفتاح على النشاط الاقتصادي والازدهار دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي".

وأضاف "سيكون هذا أمرًا جيدًا لأرمينيا، وجيدا للولايات المتحدة، وجيدًا لجميع المعنيين"، مؤكدا أن إدارة ترامب ستعمل الآن "على تنفيذ الاتفاق".

ولطالما عارضت إيران إنشاء الممر خشية أن يؤدي إلى عزلها عن القوقاز وجلب وجود أجنبي إلى حدودها.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أمن الممر الذي يربط أذربيجان بناخيتشيفان ستضمنه "أرمينيا وليس دولة ثالثة".

