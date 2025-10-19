الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة زد وبتروجت في الدوري الممتاز

زد, فيتو
زد, فيتو

أعلن سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت، ومحمد شوقي مدرب فريق زد، التشكيل الرسمي للفريقين، في المباراة التي تجمعهما في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري.

تشكيل زد أمام بتروجت

وجاء تشكيل زد كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - محمد ربيعة - علي جمال لالا

في خط الوسط: أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - محمود صابر - ماتا ماجاسا

في خط الهجوم: أحمد عاطف - شادي حسين.

تشكيل بتروجت ضد زد

فيما جاء تشكيل بتروجت ضد زد كالتالي:

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏50.سنة_بنني سنة بنذء 25 اسنةبنشج دورگ Tile LEAGUE EGYPTIANPREMIER PREMIER EGYPTIAN EGYPTIANPREMIERLEAGUE STARTING Q ZEDFC البدلاء احمد عليم လ د يالسین 2 o مصطفيالجمل แ) သ عيد الک افى رحب عصر صلاح ၁၁၀၁၀ لشيديد C هادى رياض យ ၁၀၊ بحبح تشكيلة 5 ادهوحامد امادو با သ၀ဝ عل וכה توفيف ၁၀ဝ ၀ု גכטכם مصطفى اللدرى سيكو سونكو ar علد all دباباتبة 2 مد حصحان DIGITAL MEDIA FOITOAL PETROJET TEAM x doeieesU# ்பி enamoclcu#‏'‏

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 8 أهداف واستقبل مثلها، في المقابل يحتل زد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

