ترتيب الدوري المصري، يتصدر نادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك، قبل مباراتي اليوم الأحد في الجولة الحادية عشر بين زد ضد بتروجيت، وسيراميكا ضد الطلائع.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15 نقطة

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- سموحة 14 نقطة

11- غزل المحلة 14 نقطة

12- بتروجيت 14 نقطة

13- زد 12 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- الحدود 11 نقطة

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- فاركو 6 نقاط

21- المقاولون العرب 6 نقاط

وتشهد الجولة الحادية عشر من الدوري المصري غياب الزمالك لحصوله على راحة نظرا لمشاركة 21 فريقا بالمسابقة، كما تشهد الجولة عودة بيراميدز للظهور من جديد بعد تأجيل مباراته أمام بتروجت من الجولة العاشرة إلى شهر ديسمبر المقبل.

وتتصدر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أبرز مواجهات الجولة الحادية عشر وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبى (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت..5 مساء

سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

