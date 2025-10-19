الأحد 19 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري المصري، زد يتعادل 1-1 أمام بتروجت في شوط أول مثير

فريق بتروجيت لكرة
فريق بتروجيت لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة زد أمام بتروجت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين  على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبتروجت السنغالي سيكو سونكو في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، ثم تعادل ماتا مجاسا لفريق زد في الدقيقة 44.

أعلن سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت، ومحمد شوقي مدرب فريق زد، التشكيل الرسمي للفريقين، في المواجهة التي انطلقت أحداثها في تمام الخامسة مساء. 

تشكيل زد أمام بتروجت

وجاء تشكيل زد لمواجهة بتروجت في الدوري المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - محمد ربيعة - علي جمال لالا

في خط الوسط: أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - محمود صابر - ماتا ماجاسا

في خط الهجوم: أحمد عاطف - شادي حسين.

 

تشكيل بتروجت ضد زد

فيما جاء تشكيل بتروجت ضد زد كالتالي:

تشكيل بتروجت

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة واحدة، وسجل 8 أهداف واستقبل مثلها، في المقابل يحتل زد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

الدوري المصري فريق زد بتروجت إستاد القاهرة الدولي سيد عيد محمد شوقي مباراة زد امام بتروجت

