رفض طعون 3 مرشحين على قرار استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات النواب بالقليوبية

قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، الدائرة الثانية والأربعين، برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد قطب محمود حنفي، ووائل سيد محمد غانم، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور محمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، ومحمد عامر، رفض الطعون المقدمة من 3 مرشحين على قرار استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية.

كما قررت المحكمة القليوبية تأجيل نظر 5 طعون أخرى لجلسة يوم 21 أكتوبر 2025 لاستكمال تقديم التصاريح والمستندات المطلوبة، بينما أحالت الطعن التاسع إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، نظرًا لكون المرشح المعني على القائمة الوطنية من أجل مصر.

