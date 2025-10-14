ضبط 4 أطنان هياكل دواجن وكبدة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مجلس مدينة الخصوص ومديرية التموين، حملة مكبرة على أماكن بيع المنتجات والسلع الغذائية؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الطب البيطري بالقليوبية يضبط 4 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخصوص.

أسفرت الحملة عن ضبط 4200 كيلو جرام من هياكل الدواجن والكبدة البقري المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تبين انبعاث روائح كريهة منها وظهور علامات التلف الواضحة عليها.

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتورة أيمن هشام الشعراوي رئيس قسم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والعضو الفني بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وبمشاركة مجلس مدينة الخصوص ممثلًا في محمود شرف نائب رئيس المدينة ومحمد طه من المتابعة، ومن مديرية التموين وليد عبد السميع مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد سوكي وسعيد بلبول مفتشي التموين.

وبالمعاينة تبين أن المضبوطات من هياكل دواجن وكبدة بقري مجمدة فاسدة ومتحللة الأنسجة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن بلغ 4 أطنان و200 كيلو جرام، وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المستمرة التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة الغذاء، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة التي بلغت 4 أطنان و200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

ضبط دواجن وكبده غيرصالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو

ضبط دواجن وكبده غيرصالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو

ضبط دواجن وكبده غيرصالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.