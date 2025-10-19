متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة ومحطات الوقود في الزرقا بدمياط (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، بتنفيذ جولة ميدانية موسعة اليوم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة متابعة الإعلان عن التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والالتزام بها بجميع المواقف، ومتابعة سير العمل بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومحطات الوقود بالزرق بدمياط

جولات ميدانية بالمواقف ومحطات الوقود

شملت الجولة المرور على مواقف سيارات الأجرة داخل المدينة، حيث جرى التأكد من وجود الملصقات الخاصة بخطوط السير والتعريفة الجديدة على السيارات، والإعلان عنها بشكل واضح داخل الموقف، مع عدم رصد أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة.

كما تابعت الوحدة المحلية سير العمل بمحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة، وتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة دون أي تجاوزات.

وأكدت المهندسة حنان الأطروش أن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، لضمان استقرار حركة النقل ومنع أي استغلال للمواطنين بعد تعديل الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.