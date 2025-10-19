واشنطن تهدد بالتدخل لإحباط مخطط حماس ضد سكان غزة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بوجود "تقارير موثوقة" تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس ضد سكان غزة.

وحذرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، من أن "هجومًا مخططًا له ضد المدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لـاتفاق وقف إطلاق النار، ويُقوّض التقدم الكبير الذي تحقق بفضل جهود الوساطة".

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza.



This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… October 18, 2025

وشددت الخارجية الأمريكية على أنه "في حال أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".

وقالت الخارجية في بيانها: "تظل الولايات المتحدة والجهات الضامنة الأخرى ثابتة في التزامها بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض وتعزيز السلام والازدهار لشعب غزة والمنطقة ككل".

وكانت حركة "حماس" قد نفذت انتشارًا ميدانيًا واسعًا، منذ اللحظات الأولى التي أعقبت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

واعتقلت الحركة العشرات من مسلحي الميليشيات التي تتهمها بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، ونفذت إعدامات ميدانية علنية ما تزال مستمرة.

