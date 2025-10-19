بلدية غزة: أكثر من ربع مليون طن نفايات متراكمة في شوارع المدينة

أعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، أن أكثر من ربع مليون طن من النفايات متراكمة في مدينة غزة جراء تدمير الاحتلال آليات البلدية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أكد المتحدث باسم بلدية غزة أنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة.

المرحلة الثالثة من إعادة إعمار غزة

وذكر المتحدث باسم بلدية غزة في تصريحات إعلامية له: هناك 50 مليون طن من الركام جراء الحرب الإسرائيلية.

وقال المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعمار غزة: إن المرحلة الثالثة من إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 3 سنوات بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 23 مليار دولار تكلفة أول مرحلتين، بإجمالي 53 مليار دولار.

وأضاف الكسار، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن المرحلة الثالثة ستشهد بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة بشكل إضافي عما سيتم عمله في المرحلتين الأولى والثانية، ليبلغ إجمالي الوحدات في القطاع 460 ألف وحدة.

البنية التحتية لقطاع غزة

وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع غزة سيتم الانتهاء منها في المرحلتين الأولى والثانية، سواء الطرق والقطاع الصحي والمستشفيات وقطاع التعليم وغيرها.

وأوضح أن خطة الإعمار ستعتمد على مشاركة الشعب الفلسطيني نفسه ليقوم الفلسطيني نفسه بتعمير بلده وإعمارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.