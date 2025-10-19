الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تتهم نتنياهو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قراره منع فتح معبر رفح

حماس، فيتو
حماس، فيتو

هاجمت حركة حماس قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح، ووصفته بأنه يعد خرقا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.
 

وقال  الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أمس السبت: إن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة.


حماس: لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة

وأضاف حازم قاسم: وافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة وندعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة.

وتابع: الجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا، وسيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حماس “تجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات”.

واستطرد: المرحلة الثانية معقدة، وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف اطلاق النار المرحلة الثانية من المفاوضات حركة حماس في غزة حازم قاسم حماس

مواد متعلقة

قتل في هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تحدد هوية رهينة تسلمت جثته من حماس (صورة)

واشنطن تهدد بالتدخل لإحباط مخطط حماس ضد سكان غزة

حماس تؤكد عدم رغبتها في المشاركة بأي ترتيبات لإدارة غزة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads