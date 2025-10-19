حماس تتهم نتنياهو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قراره منع فتح معبر رفح

هاجمت حركة حماس قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح، ووصفته بأنه يعد خرقا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.



وقال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أمس السبت: إن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة.



حماس: لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة

وأضاف حازم قاسم: وافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة وندعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة.

وتابع: الجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا، وسيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حماس “تجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات”.

واستطرد: المرحلة الثانية معقدة، وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.