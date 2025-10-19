الأحد 19 أكتوبر 2025
أسقف حلوان والمعصرة: سنقبل الذكاء الاصطناعي بشرط الحفاظ على هويتنا وإنسانيتنا

أكد الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، أن المؤسسات الدينية دورها الحفاظ على المنظومة الاخلاقية وعلاقة الإنسان بربه.

 اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

وأوضح خلال جلسة" نحو مبادئ أخلاقية للذكاء الاصطناعي المسئول" بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، انه يجب ان نستقبل الذكاء الاصطناعي لكن بشروطنا واخلاقياتنا وبما يحفظ كرامة الانسان. 

ولفت إلى انه من المهم ان نحافظ على كرامتنا الانسانية وهويتنا المصرية، وان نبتعد افكار تشويه الإنسانية التي يتم تقديمها لأبنائنا في افلام الكرتون.

وأشار إلى انه يجب على الإنسان ألا يفغل ذكاءه البشري ويعتمد على ذكاء شكله الآخرين، منبها إلى ضرورة العمل على إنتاج المعرفة الخاصة بهويتنا وإدخالها لادوات الذكاء الاصطناعي، لنساعدها على التعامل مع قيمنا.
واوضح الانبا ميخائيل ان هذا دور وطني هام، وإلا سيفقدنا الذكاء الاصطناعي هويتنا وانسانيتنا التي تميزنا عنه.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في يومه الثاتي بجامعة القاهرة، بعقد 45 جلسة متخصصة تغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وتشمل قضايا مهمة أبرزها: المبادئ العالمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة وريادة الأعمال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومناقشة النسخة الثانية من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفي التدريب لإعادة تأهيل المهارات وتطويرها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مناهضة العنف ضد المرأة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتحديات القانونية والأخلاقية لاستخداماته، وإعادة تعريف جودة الرعاية الصحية بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مدن ذكية ومستدامة.

كما تتناول الجلسات، مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي والمنظمات الثقافية، والتحديات والفرص التي تواجه انشاء البنية التحتية الملائمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والجوانب التجارية والبنكية والتأمينية المتعلقة به، وكيفية ربط المناهج الدراسية بسوق العمل، والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية التكنولوجية، ومستقبل التعليم العالي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي من منظور القيادات الجامعية،  وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية.

 كما يشهد اليوم الثاني جلسة خاصة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ونادي جامعة القاهرة للتنمية المستدامة.
 

