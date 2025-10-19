في رسالة عاجلة لرئيس الوطنية للانتخابات.. السادات يطالب بتوضيح أسباب استبعاد بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين

أرسل محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" رسالة عاجلة إلى السيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يطلب فيها إصدار بيان سريع يتم فيه توضيح أسباب وملابسات لاستبعاد ورفض ترشيح بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وقال السادات في بيان له أن طلبه يأتي إعمالًا لمبدأ الشفافية والوضوح وحتى لا يترك الأمر للشفاهات والتكهنات خاصة ونحن في مصاف انتخابات هامة لمجلس النواب ينتظر أن تخرج في صورة مشرفة وبكل جدية ونزاهة ومشاركة شعبية مناسبة إعمالا للحق الدستوري في ممارسة العمل السياسي.

رسالة السادات

وشهدت الأيام الماضية استبعاد عدد من طالبي الترشح من بينهم النائب السابق هيثم الحريري.

وقال عضو قضايا الدولة، وممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام محكمة مجلس الدولة التى تنظر طعن المهندس هيثم الحريري على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية: إن سبب الاستبعاد هو استثناء المرشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية، منوها بأن الاستثناء لا يعدو بمثابة الإعفاء منها.

النائب السابق هيثم الحريري أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة

وكان النائب السابق هيثم الحريري، أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأعلن هيثم الحريري، سبب استبعاده من القوائم الأولية للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: في جلسة اليوم محكمة مجلس الدولة بالإسكندرية ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها”.



وانتقد الحريري القرار قائلا: "وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أن يتم إلصاقه بي وبمساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية علما بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩٩٩ وتم استثنائي من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو ٢٠٠٠ علما بأني خريج كلية الهندسة يونيو ١٩٩٩".

وأشار إلى أنه تم تأجيل الجلسة للساعة الواحدة ظهرا للاطلاع والمرافعة.

يذكر أن إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة الإسكندرية لمرشحي الفردي، جاء بمفاجأة، حيث تم استبعاد المهندس هيثم الحريري نجل السياسي الراحل أبو العز الحريري وعضو مجلس النواب السابق، وذلك من الدائرة الرابعة مينا البصل ومحرم بك.



