مصر للمعلوماتية تفعل مذكرتي تفاهم مع جامعتي "سيزي" و"ايزار ديجتال" الفرنسيتين

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية وفدين من جامعتي سيزي CESI وإيزار ديجتال ISART Digital الفرنسيتين لبحث الشراكة معهما وتفعيل مذكرتي التفاهم بين الجانبين.



وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بإن وفد جامعة سيزي CESI زار الجامعة وضم كلا من لوريان جيتو، مديرة العلاقات الدولية، وريما حليس، أستاذ مساعد، حيث ركزنا على مناقشة آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين الجامعتين والموقعة في أبريل الماضي على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم للتعاون في برامج تعليمية مزدوجة بدرجتي البكالوريوس والماجستير في مجالي هندسة الحاسب والالكترونيات لطلاب كلية الهندسة، ولتطوير برامج تعليمية مزدوجة للبكالوريوس والماجستير في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلاب كلية علوم الحاسب والمعلومات.

وأضاف ان الوفد الثاني يمثل جامعة إيزار ديجتال ISART Digital ويضم كلا من آزاد لوسبارونيان، مدير التطوير، وديفيد بيليمجيان، مدير قسم ألعاب الفيديو، لبحث توسيع مذكرة التفاهم، لافتا إلى ان مذكرة التفاهم مع جامعة ISART Digital الفرنسية التي تم توقيعها في ابريل الماضي، وهي تنطبق علي كلياتنا الأربع وتم الاتفاق علي ان يبدأ التطبيق بكلية تكنولوجيا الاعمال حيث يمكن للراغبين من طلابنا الحصول على درجة الماجستير المزدوجة بعد حصوله علي درجة البكالوريوس من جامعتنا ثم السفر للدراسة لمدة عام في جامعة إيزار ديجتال للحصول على درجة الماجستير في مجال Business and Management in Gaming.

وأوضح ان المباحثات شملت أيضا التعاون بين ايزار ديجيتال وكلية الفنون الرقمية والتصميم، في التدريب وبناء القدرات البشرية، والبحث والتطوير، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومع كليتي علوم الحاسب والمعلومات والهندسة التعاون في برمجة وخوارزميات الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الألعاب الإلكترونية.

وحضر الاجتماعات من جامعة مصر للمعلوماتية كلا من الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف مهران عميد كلية الهندسة، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم والدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة امل الجمال رئيس العلاقات الدولية، بجانب عدد من رؤساء البرامج بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.