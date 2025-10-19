الوطنية للانتخابات: استبعاد هيثم الحريري من السباق الانتخابي بسبب استثنائه من الخدمة العسكرية

قال عضو قضايا الدولة، وممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام محكمة مجلس الدولة التى تنظر طعن المهندس هيثم الحريري على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية: إن سبب الاستبعاد هو استثناء المرشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية، منوها بأن الاستثناء لا يعدو بمثابة الإعفاء منها.

النائب السابق هيثم الحريري أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة

وكان النائب السابق هيثم الحريري، أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم بالسبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

تجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

