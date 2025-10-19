الأحد 19 أكتوبر 2025
سياسة

بعد إعلان أسماء المرشحين، موعد بدء الدعاية الانتخابية لمجلس النواب

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو

شهدت الأيام الماضية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، فيما تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن عددا كبيرا من المراحل الخاصة بفترة الدعاية الانتخابية وإجراء التصويت الانتخابي حتى إعلان النتيجة النهائية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

 

الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

وترصد “فيتو” الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد إغلاق باب الترشح  كالتالي:


تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21  و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتنشر بالأخبار والجمهورية غدا 16 أكتوبر.

