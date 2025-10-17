الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجيزة تحدد أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

غرفة عمليات المحافظة
أعلنت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة الجيزة استمرار انعقادها على مدار الساعة، بحضور ممثلي جميع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة تنفيذ التسعيرة الجديدة وضمان التزام جميع المنشآت بها.

وأكدت الغرفة استعدادها الكامل لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين حول الأسعار أو المخالفات، عبر أرقام الطوارئ المخصصة التالية: 33465048 / 33465046
بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم: 01016050453.

ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات في تطبيق الأسعار الجديدة، مشددة على أن فرق المتابعة الميدانية تعمل بشكل مستمر لضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، تماشيًا مع توجيهات القيادة المحلية بتكثيف الرقابة وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر مختلف القنوات.

