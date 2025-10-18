السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية بـ 6 أكتوبر

أسعار البنزين، فيتو
أسعار البنزين، فيتو

شهدت مدينة 6 أكتوبر تعديلًا في تعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك عقب إعلان زيادة أسعار المواد البترولية، وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة بموقف الحصري، أحد أكبر مواقف المدينة، لتتناسب مع الزيادة الأخيرة في تكلفة التشغيل.

وأعلنت إدارة مشروع النقل الجماعي بموقف الحصري عن قائمة محدثة بالتعريفات الجديدة، موضحة فرق الأسعار قبل وبعد الزيادة.

 وشملت الزيادة خطوط النقل الداخلية بين مناطق أكتوبر المختلفة، وكذلك الخطوط الخارجية المتجهة إلى المحافظات والمدن المجاورة.


وأكدت الإدارة أن هذه الزيادات جاءت تماشيًا مع قرارات الدولة الخاصة برفع أسعار الوقود، وأنها تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة بنفس الكفاءة دون التأثير على جودة النقل أو عدد الرحلات.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعريفة الرسمية المعلنة في الموقف، والإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال من قبل السائقين، مشددة على أن هناك رقابة ميدانية مستمرة لضبط التعريفة الجديدة وتطبيقها بشكل عادل.

يُذكر أن مدينة 6 أكتوبر تعد من أكثر المدن التي تعتمد على النقل الجماعي بين أحيائها ومختلف المحافظات، ويُعتبر موقف الحصري المركز الرئيسي لحركة النقل من وإلى المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار المواد البتروليه اسعار البنزين أسعار الوقود

مواد متعلقة

حدث استثنائي.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تنسيق شامل بين الفنادق والجهات التنفيذية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر

الجيزة تبدأ تعليق لافتات التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي في جميع المواقف

الجيزة تحدد أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن جزيرة الوراق.. حقيقة إيقاف الرابر الأمريكي "باندمان كيفو" بمطار القاهرة.. تحديث بيانات الوضع الوبائي في نظام الصحة الحيوانية العالمي

محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن الأطباء بمستشفى الواحات البحرية

الكشف والعلاج بالمجان، انطلاق قافلة تنموية لخدمة أهالي الواحات البحرية في الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى الواحات البحرية

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية