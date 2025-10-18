زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية بـ 6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر تعديلًا في تعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك عقب إعلان زيادة أسعار المواد البترولية، وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة بموقف الحصري، أحد أكبر مواقف المدينة، لتتناسب مع الزيادة الأخيرة في تكلفة التشغيل.

وأعلنت إدارة مشروع النقل الجماعي بموقف الحصري عن قائمة محدثة بالتعريفات الجديدة، موضحة فرق الأسعار قبل وبعد الزيادة.

وشملت الزيادة خطوط النقل الداخلية بين مناطق أكتوبر المختلفة، وكذلك الخطوط الخارجية المتجهة إلى المحافظات والمدن المجاورة.



وأكدت الإدارة أن هذه الزيادات جاءت تماشيًا مع قرارات الدولة الخاصة برفع أسعار الوقود، وأنها تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة بنفس الكفاءة دون التأثير على جودة النقل أو عدد الرحلات.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعريفة الرسمية المعلنة في الموقف، والإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال من قبل السائقين، مشددة على أن هناك رقابة ميدانية مستمرة لضبط التعريفة الجديدة وتطبيقها بشكل عادل.

يُذكر أن مدينة 6 أكتوبر تعد من أكثر المدن التي تعتمد على النقل الجماعي بين أحيائها ومختلف المحافظات، ويُعتبر موقف الحصري المركز الرئيسي لحركة النقل من وإلى المدينة.

