الجيزة تبدأ تعليق لافتات التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي في جميع المواقف

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة

 أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تنفيذ قرار تعليق اللافتات والبنرات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بجميع المواقف ومحطات النقل الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من محافظة الجيزة على توضيح التعريفة الجديدة للمواطنين والسائقين بشفافية تامة، وضمان التزام كافة خطوط السير بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، موضحًا أن الملصقات تم وضعها في أماكن واضحة داخل المواقف وعلى السيارات لسهولة اطلاع المواطنين على الأجرة المحددة لكل خط سير.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المواقف ومحطات الوقود بالتعاون مع جهاز السرفيس، والإدارة العامة للمرور، ومديرية التموين، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مشددًا على توقيع غرامات فورية ورادعة على أي مخالفات يتم ضبطها.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة تتابع على مدار الساعة تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعريفة الجديدة، من خلال أرقام الخط الساخن (33465048 – 33465046)، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (01016050453)، لسرعة التعامل مع أي تجاوزات أو شكاوى ميدانية.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تجري متابعة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي وتوفير خدمات نقل آمنة ومنظمة بأسعار عادلة.


 

الجريدة الرسمية