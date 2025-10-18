حدث استثنائي.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تنسيق شامل بين الفنادق والجهات التنفيذية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر

مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، تتجه أنظار العالم إلى محافظة الجيزة التي تستعد لاستقبال هذا الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين، فالمتحف الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين من الزمن، يمثل نقلة حضارية وسياحية ضخمة لمصر، ويفتح صفحة جديدة في تاريخ المتاحف العالمية.

ومع العد التنازلي لافتتاحه، تشهد محافظة الجيزة حالة استنفار قصوى داخل الأجهزة التنفيذية، والفنادق، والقطاعات الخدمية، استعدادًا لاستقبال الوفود الدولية وكبار الشخصيات التي ستشارك في الافتتاح.

حدث استثنائي يضع مصر في صدارة المقاصد السياحية

المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف؛ بل هو صرح حضاري عالمي يُعد الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة.



يقع المتحف على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد.

ويُتوقع أن يصبح المتحف قبلة رئيسية للسياحة الثقافية، ليس فقط لمصر، بل للمنطقة العربية والعالم بأسره، إذ جرى تصميمه ليكون مركزًا ثقافيًا متكاملًا يضم قاعات عرض، ومراكز تعليمية، ومناطق ترفيهية، ومطاعم، ومكتبة أثرية فريدة.

محافظ الجيزة يضع خطة متكاملة لمتابعة كل تفاصيل الافتتاح

وفي إطار الاستعداد للحدث، عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي الوزارات المعنية، ومسئولي الأحياء، ومديري الفنادق، وممثلي غرف السياحة، لوضع خطة شاملة تضمن الجاهزية الكاملة قبل الافتتاح.

وقال المحافظ في تصريحات رسمية إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية لمصر، ويضع الجيزة في بؤرة اهتمام العالم، لذلك نعمل على مدار الساعة لتأهيل الطرق، ورفع كفاءة المرافق، وتوفير أفضل بيئة استقبال لضيوف مصر.

وتشمل خطة المحافظة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف، خاصة طريق الفيوم ومحور 26 يوليو وطريق الإسكندرية الصحراوي، وتحسين الإضاءة والتجميل والتشجير في المناطق المحيطة، وإزالة الإشغالات والمخالفات لتقديم صورة حضارية تليق بمكانة مصر، وتشديد الرقابة المرورية لتسهيل حركة الوفود والمواكب الرسمية.



كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية لتأمين جميع مداخل ومخارج المناطق السياحية، خصوصًا نطاق الأهرامات والمتحف، بما يضمن انسيابية حركة الزوار والسيارات السياحية.

الفنادق ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الزوار

وتواكب الفنادق في محافظة الجيزة الحدث بخطة استثنائية تهدف إلى تقديم تجربة فندقية راقية تتناسب مع حجم الافتتاح، حيث أعلنت الفنادق الكبرى عن برامج تدريبية مكثفة للعاملين، إلى جانب تحديث أنظمة الحجز والاستقبال، وتجهيز الغرف والقاعات المخصصة للمؤتمرات الدولية.

وأكد ممثلو غرفة المنشآت الفندقية أن هناك تعاونًا مباشرًا مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة لتنسيق الجداول الزمنية لحجوزات الوفود الرسمية والسياحية، فضلًا عن توفير خدمات النقل السياحي الحديثة من الفنادق إلى موقع المتحف.

وتواكب الجهات التنفيذية هذا الزخم بجهود ميدانية مكثفة، ففي محيط المتحف، تواصل فرق النظافة والتجميل عملها على مدار الساعة لتأهيل الطرق والميادين الرئيسية، كما تم تركيب نظم إضاءة حديثة على جانبي طريق الفيوم والطريق الدائري الأوسطي لإضفاء مظهر حضاري ليلي يليق بالحدث.

وقال مصدر في جهاز تعمير الجيزة إن الأجهزة التنفيذية أنهت أكثر من 95% من أعمال تطوير المداخل المؤدية إلى المتحف، بما في ذلك إنشاء ممرات للمشاة، ومناطق انتظار للحافلات السياحية، ومناطق خدمات للزوار.

وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لتفقد خطوط المياه والمجاري وضمان استقرار الخدمات طوال فترة الافتتاح.

خطة أمنية ومرورية غير مسبوقة

وعلى الصعيد الأمني، وضعت الأجهزة المعنية خطة محكمة لتأمين جميع الفعاليات المصاحبة للافتتاح، بمشاركة قوات الأمن المركزي وشرطة السياحة والآثار، وتتضمن الخطة نشر كاميرات مراقبة حديثة في محيط المتحف والمناطق السياحية المجاورة، إلى جانب تواجد أمني مكثف لتأمين الوفود الدولية ووسائل الإعلام العالمية التي ستغطي الحدث.

كما أكد مصدر أمني أن حركة المرور في يوم الافتتاح ستخضع لتنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتسهيل انتقال الضيوف دون تعطيل لحركة المواطنين، وسيتم فتح محاور بديلة وتخصيص ممرات خاصة للوفود السياحية والمركبات الرسمية.

المتحف يغلق أبوابه مؤقتًا قبل الافتتاح

وفي إطار التحضيرات النهائية، أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير إغلاقه أمام الزوار بداية من 15 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2025، لإتمام الأعمال اللوجستية والفنية، وتتضمن هذه الأعمال تجهيز القاعات، وضبط الإضاءة، وتركيب القطع الأثرية النهائية، إلى جانب إجراء التجارب التقنية لأنظمة العرض والتأمين الحديثة.

مردود اقتصادي وسياحي ضخم

ويتوقع خبراء السياحة أن يسهم افتتاح المتحف في رفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال عام 2026، وأن يحقق عائدات مالية بمليارات الجنيهات من أنشطة السياحة والضيافة والخدمات المرافقة.

كما يمثل المشروع نقطة تحول في استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية المستدامة، خاصة مع قربه من الأهرامات والمشروعات الفندقية الكبرى ومناطق الجذب التاريخي في القاهرة والجيزة.

