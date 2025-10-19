إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أنه قد تمت إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية الأخصاص التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار الجهود المكثفة لحماية الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وجاءت الإزالة تحت إشراف المهندس سليمان إبراهيم سليمان، مدير الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الموارد الزراعية.

وأكد المهندس خالد أبو العطا استمرار حملات المتابعة اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها في المهد حفاظًا على الأرض الزراعية التي تُعد ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.