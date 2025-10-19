الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر

إزالة التعديات، فيتو
إزالة التعديات، فيتو

أكدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أنه قد تمت إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية الأخصاص التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار الجهود المكثفة لحماية الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وجاءت الإزالة تحت إشراف المهندس سليمان إبراهيم سليمان، مدير الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة التصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الموارد الزراعية.

وأكد المهندس خالد أبو العطا استمرار حملات المتابعة اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل معها في المهد حفاظًا على الأرض الزراعية التي تُعد ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزراعة واستصلاح الاراضي حماية الرقعة الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز منشأة القناطر

مواد متعلقة

زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية بـ 6 أكتوبر

حدث استثنائي.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تنسيق شامل بين الفنادق والجهات التنفيذية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر

الجيزة تبدأ تعليق لافتات التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي في جميع المواقف

الجيزة تحدد أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن جزيرة الوراق.. حقيقة إيقاف الرابر الأمريكي "باندمان كيفو" بمطار القاهرة.. تحديث بيانات الوضع الوبائي في نظام الصحة الحيوانية العالمي

محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن الأطباء بمستشفى الواحات البحرية

الكشف والعلاج بالمجان، انطلاق قافلة تنموية لخدمة أهالي الواحات البحرية في الجيزة

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية