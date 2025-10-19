الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خالد علي: استبعاد هيثم الحريري من انتخابات النواب يتنافى مع روح العدالة الدستورية

قال خالد على المحامي، تعقيب على ما ذكره ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات عن استبعاد هيثم الحريرى بسبب الخدمة العسكرية، بأن هيثم الحريرى تخرج من كلية الهندسة ١٩٩٩، وسلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية مباشرة، وصدرت له شهادة إعفاء من أدائها على النحو الظاهر فى الصورة، حيث استثناه وزير الدفاع من أداء الخدمة العسكرية وفقا لصلاحياته ورؤيته للصالح العام، فذلك لا يسقط عن المواطن حقوقه الدستورية فى الترشح والانتخاب.

المرشح المستثنى من الخدمة أعفي منها بقرار ليس له دخل فيه 

وتابع أن المرشح تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية يعني أن هناك مانعًا قانونيًا لا دخل لإرادته فيه حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا. 

فالمرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح. 

كما أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد مرشح تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية. 

وقضت محكمة مجلس الدولة ببنى سويف فى شأن هذه الحالة المماثلة بأن (قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وتصحيح الأمر بالحكم بإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشعب 2025، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وكان النائب السابق هيثم الحريري، أقام  طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. 

 

