الأحد 19 أكتوبر 2025
القضاء الإداري يبدأ نظر  40 طعنا من مرشحي انتخابات النواب

بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعون الإنتخابية التى تقدموا بها المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعن علي مستوي جميع محافظات مصر، من بينهم القاهرة والجيزة، لتبدء المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعه الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

الجريدة الرسمية