هيثم الحريرى للمحكمة: إعفائي من التجنيد "رسمي" وأرفض مساواتي بالمتهربين أو المتخلفين

أكد هيثم الحريري، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التى تنظر جلسة استبعاده من الانتخابات البرلمانية، أنه أعفي من الخدمة بقرار رسمي، وأن الإعفاء من الخدمة جاء بموجب شهادة له وعدد من زملائه، وأنه سبق وأن ترشح وانضم للمجلس، وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أن يتم إلصاقه به وبمساواته بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية.

تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩٩٩ وتم استثنائي

وأضاف: "تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر ١٩٩٩ وتم استثنائي من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو عام ٢٠٠٠ م، علما بأني خريج كلية الهندسة يونيو ١٩٩٩".

وتم تأجيل الجلسة للساعة الواحدة ظهرا للاطلاع والمرافعة.

وقال عضو قضايا الدولة، وممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام محكمة مجلس الدولة التى تنظر طعن المهندس هيثم الحريرى على قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، ان سبب الاستبعاد

هو استثناء المترشح هيثم ابو العز الحريري من الخدمة العسكرية، منوها بأن الاستثناء لايعد بمثابة الإعفاء منها.

وكان النائب السابق هيثم الحريري، أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.

تجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

