ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال قمة جدول الدوري الإنجليزي، قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثامنة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

1- آرسنال 19 نقطة

2- مانشستر سيتي 16 نقطة

3- ليفربول 15 نقطة

4- بورنموث 15 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

6- تشيلسي 14 نقطة

7- سندرلاند 14 نقطة

8- كريستال بالاس 13 نقطة

9- برايتون 12 نقطة

10- إيفرتون 11 نقطة

11- مانشستر يونايتد 10 نقاط

12- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط

13- أستون فيلا 9 نقاط

14- فولهام 8 نقاط

15- ليدز يونايتد 8 نقاط

16- برينتفورد 7 نقاط

17- بيرنلي 7 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

ويستضيف ليفربول الذي يضم النجم محمد صلاح نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة من تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، أمام مانشستر يونايتد كان قد تغلب على سندرلاند بهدفين دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.