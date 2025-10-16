أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن جزيرة الوراق.. حقيقة إيقاف الرابر الأمريكي "باندمان كيفو" بمطار القاهرة.. تحديث بيانات الوضع الوبائي في نظام الصحة الحيوانية العالمي

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد رضا، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء محمد مجدي شميلة، مدير أمن الجيزة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على مُجريات سير العمل في خطط التطوير بجزيرة الوراق التي تستهدف إنشاء مُجتمع عُمراني حضاري، بالإضافة إلى متابعة موقف صرف التعويضات للمستحقين من أهالي الجزيرة وفق الآليات المُتبعة.

تابع الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف العقارات المُعرَّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية وجهود توفير سكن بديل لسكانها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: طلبت في اجتماع سابق أن يكون هناك حصر لكل العقارات المُعرَّضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك محور ضمن محاور عمل وزارة الإسكان يُخصص له برنامج تتبناه الدولة على غرار ما حدث في ملف الوحدات غير الآمنة أو ملف "الإسكان الاجتماعي"، وأن تُوضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها، نظرًا لكثرة عدد الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا في المتحف المصري الكبير، مع مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ حضره شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء / عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لديه ثقة تامة في القائمين على الاحتفالية الكبرى، التي تشرف عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة الافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، والذي يترقبه العالم بأسره، لافتا إلى أن منظمي الاحتفالية التي يشرف عليها محمد السعدي، حققوا إنجازا واضحا في وقت قياسيّ، وسبق العمل مع هذا الفريق فى احتفالية نقل المومياوات، وكذا افتتاح طريق الكباش، وكانوا على قدر المسئولية.

أطلقت وزارة السياحة والآثار، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمتحف المصري الكبير، والذي يمثل بوابة رقمية متكاملة تتيح للزائرين التعرف على المتحف ورؤيته ورسـالته وتاريخ إنشائه وشركائه ومجلس أمنائه، بالإضافة إلى ما يقدمه من فعاليات وخدمات وتجارب فريدة من نوعها.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة تمهيدًا للافتتاح المنتظر لـ المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، حيث يضم الموقع الإلكتروني أقسامًا تفاعلية تُعرّف الزائرين بـإرشادات الوصول له وطرق النقل المختلفة، وتفاصيل الزيارة ومواعيدها، مع إمكانية حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا بسهولة وأمان، بالإضافة إلي تعريفه بالمنطقة التجارية التي تتضمن مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق والحدائق.

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد للعام 2025، وذلك لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال الفيزياء، وفق الشروط والإجراءات المحددة لكل جائزة كما يلي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، عن الانتهاء من فحص جميع تقاوي "الثلاجات الكسر المحلي" المخصصة لزراعة العروة الشتوية التصديرية من محصول البطاطس لموسم (2025/2026)، وذلك بكمية تتجاوز 320 ألف طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن في البطاطس، حول جهود وأنشطة المشروع خلال شهر سبتمبر الماضي.

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومبادرة "حياة كريمة"، لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية والتي تُقام على مدار أربعة أيام.

وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة القاهرة في دعم المبادرات الوطنية وتضم عددًا من الأنشطة والخدمات المتكاملة تشمل الكشف والعلاج بالمجان في مختلف التخصصات الطبية، والقضاء على قوائم انتظار عمليات اليوم الواحد، إلى جانب قوافل بيطرية، وتدخلات اجتماعية، ومبادرات للأمومة والطفولة، ومحو الأمية، ومبادرة صنايعية مصر، فضلًا عن برامج توعوية وتنموية للأسر والأطفال.

كشف مصدر في مطار القاهرة الدولي حقيقة إيقاف سلطات الجمارك مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو، إثر الاشتباه في حيازته سلسلة ذهبية ضخمة.

وأوضح المصدر أن الخبر المتداول غير صحيح، وأنه لم يتم إيقاف الراكب، مشيرا إلى أنه أثناء إجراءات وصول مغني الراب الأمريكي اشتبه رجال الجمارك في حقائب الراكب وبفحصها تبين وجود سلسلة ذهب داخل الحقيبة، وبسؤال الراكب تبين انه يستخدمها في حفلاته بشكل دائم، وتم السماح له بمغادرة صالات الوصول بعد الاطلاع على فيديوهات وصور لحفلاته وهو يرتدي السلسلة.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تحديث ونشر التقرير النصف سنوي الأول لعام 2025 على قاعدة بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) عبر نظامها الإلكتروني WAHIS، والذي تم مراجعته واعتماده دون أي ملاحظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف ورفع كفاءة منظومة الرصد والتقصي البيطري بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات الوقائية، للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.