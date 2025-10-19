الأحد 19 أكتوبر 2025
نجم الأهلي ينتقد فيريرا رغم الفوز بسداسية على ديكيداها الصومالي

أشار أحمد عادل لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يوجد نادٍ في مصر يستطيع أن يأخذ مكان الزمالك في المنافسات المختلفة.

وقال أحمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": "مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك".

فيريرا تصرف بشكل غريب مع الجزيري

وتابع: "يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك تصرف بشكل غريب مع الجزيري، ويجب على المدرب الاعتماد على الجزيري في المباريات الأفريقية".

الأهلي لم يكابر في خطأ ريبيرو

وأكمل: "الأهلي لم يكابر في الخطأ، وأقال ريبيرو تعاقد مع مدرب آخر، رغم أن المسئولين أخذوا فترة كبيرة في التعاقد، ولكن الأهلي لم يكابر في الخطأ".

الزمالك يكتسح ديكيداها بسداسية 

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

مباراة الزمالك وديكيداها

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

الجريدة الرسمية