أخبار مصر اليوم، السيسي: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، 126 شكوى ضد سائقين لعدم الالتزام بتعريفة المواصلات، التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع

كيف تؤمن الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب؟

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد حازم بدوي القرار رقم 47 لسنة 2025 بشأن حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس النواب المقررة يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تأمين العملية الانتخابية بالكامل وضمان سلامة الناخبين والمرشحين والقضاة المشرفين على اللجان وجميع القائمين على تنفيذ الانتخابات بما يحقق الأمن العام ويحافظ على النظام في مختلف مراحل التصويت والفرز.



وشمل القرار مهام عدة من بينها حماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد القانونية ومنع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التأثير على سير الانتخابات، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم منذ تسلمهم أوراق العملية الانتخابية وحتى عودتهم إلى مقار عملهم أو إقامتهم.

كما تضمن القرار تأمين مقار الإدارات الانتخابية بما في ذلك مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية واللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية بالمحافظات، إضافة إلى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من أوراق ومطبوعات أثناء مراحل الطباعة والنقل والتسليم حتى وصولها إلى اللجان المختصة وكذلك تأمين ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية المدعوين لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد القرار أنه يحظر دخول قوات التأمين إلى مقار اللجان الفرعية أو العامة إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة المختص.

بعد زيادة أسعار الوقود، تلقي 126 شكوى ضد سائقين لعدم الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت حتى ظهر اليوم 126 شكوى من مواطنين بسبب عدم التزام بعض السائقين بالتسعيرة أو التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأكد أن أغلب الشكاوى جاءت من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بني سويف، وسوهاج.

وأوضح "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن هناك ربطًا وتنسيقًا كاملًا بين جميع المحافظات منذ صدور قرار لجنة التسعير.

وأشار إلى أن اللجان المحلية أقرت الزيادات الجديدة وفقًا للمعادلة السعرية المعلنة، بحيث تطبق على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

وناشد المتحدث باسم الوزارة المواطنين بـتوثيق أي مخالفة من السائقين من خلال تصوير رقم السيارة وكتابة تفاصيل المشكلة وإرسالها عبر مبادرة "صوتك مسموع"، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

أكد "قاسم" أن متوسط الزيادات في تعريفة المواصلات يتراوح بين 10 و15% تبعًا لطول المسافة وخط السير.

وأشار إلى أن اللجان الخاصة بالتسعير تعمل تحت إشراف المحافظين وبمشاركة مديريات التموين والإدارة العامة للمرور.

اختتم: كما يتم تعليق الأسعار الجديدة في المواقف صباحًا ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات لضمان الشفافية.

وزير التموين يتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة المنتجات البترولية

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

واستعرض التقارير الميدانية الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وأوضح الوزير أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.

وشدد الدكتور فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.

الحكومة: المتحف المصري الكبير يستعد لافتتاح أسطوري

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجولات التفقدية المكثفة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، داخل المتحف المصري الكبير تأتي بهدف الاطمئنان على الانتهاء الكامل من أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف، باعتبارها واجهة حضارية لأحد أهم الصروح الأثرية في العالم.



وأوضح الحمصاني، أن الجولة شملت متابعة اللمسات الأخيرة والتركيبات النهائية التي أُنجزت بالفعل استعدادًا لحفل الافتتاح، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تفقد المحاور والطرق المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود الدولية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة «الشمس» أن رئيس الوزراء اطمأن على اكتمال أعمال التشجير، والإنارة، والنظافة في محيط المتحف لضمان ظهوره في أبهى صورة أمام الزوار والإعلام العالمي، إلى جانب متابعة التحضيرات اللوجستية الخاصة بحفل الافتتاح واستقبال الضيوف من مختلف الدول.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الدولة المصرية تعتبر هذا اليوم حدثًا عالميًا كبيرًا ينتظره الجميع، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون نقطة مضيئة جديدة في سجل الحضارة المصرية، تعكس مكانة مصر وتاريخها العريق أمام العالم.



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حتي الآن.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وصل عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حتى الآن إلى ٥٥ مدرسة، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا افتتاح 14 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى ٦٩ مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

1- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.



2- يكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.



3- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية أما التلاميذ الحاصلون على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية، ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

السيسي لرئيس وزراء ماليزيا: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي في هذا الإطار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الماليزي استهل الاتصال بتقديم التهنئة للرئيس على الجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة المصرية والأجهزة المعنية للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى اعتزاز ماليزيا بهذا الإنجاز التاريخي، وإلى النجاح الباهر الذي حققته مصر في تنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، ومؤكدًا دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الرامية إلى إنهاء الحرب.

حالة الطقس غدا، سحب منخفضة واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حالة الطقس غدا، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء تحجب أشعة الشمس قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من خليج السويس والبحر والاحمر وسرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 23

أخبار مصر هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق

صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تواصل متابعة تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، والتي تُعد أحد أهم خطوات إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، تنفيذًا لقرارات الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية أرقام 47، 389، و519 لسنة 2025، والخاصة بتنظيم سحب المستحضرات المنتهية الصلاحية ومنح مهلة نهائية لشركات التوزيع والمصانع لاستلامها تمهيدًا لإعدامها.

وأكدت أن هذه المبادرة تجسد شراكة بين المصنعين والموزعين والصيدليات، بإشراف من هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء والغرف التجارية، حيث تم تشكيل لجنة مركزية برئاستها وممثلي الجهات المختلفة لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات، إلى جانب لجان فرعية في جميع المحافظات لضمان أعلى معدلات الرصد والمتابعة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بأنه تم خلال المرحلة الأولى للمبادرة تنفيذ مسح شامل لجميع المؤسسات الصيدلية لرصد وجود أدوية منتهية الصلاحية من عدمه، وأضافت أن المبادرة حققت تقدمًا ملحوظًا وأسفرت عن تحقيق نسبة 94% من إجمالي المؤسسات الصيدلية التي تمارس النشاط وقامت بالتسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتفتيش أن 70.5% من المؤسسات الصيدلية قامت بالتسجيل على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية بعدد 56,710 صيدليات، و20,321,303 وحدة كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحة أن 23.5% من المؤسسات الصيدلية التي سجلت على الرابط الإلكتروني لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية بعدد 16,701 صيدلية.

وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أنه بعد المراجعة وحذف الوحدات غير المدرجة بقرار رئيس الهيئة رقم (47) لسنة 2025 أصبحت عدد الوحدات منتهية الصلاحية المطلوب سحبها من قبل شركات التوزيع 18,300,042 وحدة.



وحول المرحلة الثانية من المبادرة، والموجهة إلى شركات التوزيع، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر وتنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2025، فقد أسفرت عن نجاح سحب العبوات منتهية الصلاحية من الصيدليات الى الموزعين بنسبة إجمالي سحب 94.2% لعدد وحدات 17,247,051 وحدة منتهية الصلاحية من إجمالي عدد الوحدات 18,300,042 وحدة.

