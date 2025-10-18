بعد زيادة أسعار الوقود، تلقي 126 شكوى ضد سائقين لعدم الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت حتى ظهر اليوم 126 شكوى من مواطنين بسبب عدم التزام بعض السائقين بالتسعيرة أو التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأكد أن أغلب الشكاوى جاءت من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بني سويف، وسوهاج.

تنسيق فوري مع المحافظين

وأوضح "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن هناك ربطًا وتنسيقًا كاملًا بين جميع المحافظات منذ صدور قرار لجنة التسعير.

وأشار إلى أن اللجان المحلية أقرت الزيادات الجديدة وفقًا للمعادلة السعرية المعلنة، بحيث تطبق على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

خطوات الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بتعريفة المواصلات

وناشد المتحدث باسم الوزارة المواطنين بـتوثيق أي مخالفة من السائقين من خلال تصوير رقم السيارة وكتابة تفاصيل المشكلة وإرسالها عبر مبادرة "صوتك مسموع"، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

نسب الزيادة المقررة في تسعيرة المواصلات

أكد "قاسم" أن متوسط الزيادات في تعريفة المواصلات يتراوح بين 10 و15% تبعًا لطول المسافة وخط السير.

وأشار إلى أن اللجان الخاصة بالتسعير تعمل تحت إشراف المحافظين وبمشاركة مديريات التموين والإدارة العامة للمرور.

اختتم: كما يتم تعليق الأسعار الجديدة في المواقف صباحًا ونشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات لضمان الشفافية.

