التعليم تكشف إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حتي الآن.

المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه وصل عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حتى الأن إلى ٥٥ مدرسة، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا افتتاح 14 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى ٦٩ مدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

1- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.



2- يكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.



3- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية أما التلاميذ الحاصلون على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية، ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

