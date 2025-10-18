كيف تؤمن الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب؟

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد حازم بدوي القرار رقم 47 لسنة 2025 بشأن حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس النواب المقررة يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تأمين العملية الانتخابية بالكامل وضمان سلامة الناخبين والمرشحين والقضاة المشرفين على اللجان وجميع القائمين على تنفيذ الانتخابات بما يحقق الأمن العام ويحافظ على النظام في مختلف مراحل التصويت والفرز.

وشمل القرار مهام عدة من بينها حماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد القانونية ومنع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن أو التأثير على سير الانتخابات، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم منذ تسلمهم أوراق العملية الانتخابية وحتى عودتهم إلى مقار عملهم أو إقامتهم.

كما تضمن القرار تأمين مقار الإدارات الانتخابية بما في ذلك مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية واللجان العامة والفرعية والمراكز الانتخابية بالمحافظات، إضافة إلى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من أوراق ومطبوعات أثناء مراحل الطباعة والنقل والتسليم حتى وصولها إلى اللجان المختصة وكذلك تأمين ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية المدعوين لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد القرار أنه يحظر دخول قوات التأمين إلى مقار اللجان الفرعية أو العامة إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة المختص.

كما نص على أن للهيئة الوطنية للانتخابات الحق في الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

