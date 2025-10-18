الحكومة: المتحف المصري الكبير يستعد لافتتاح أسطوري

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجولات التفقدية المكثفة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، داخل المتحف المصري الكبير تأتي بهدف الاطمئنان على الانتهاء الكامل من أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف، باعتبارها واجهة حضارية لأحد أهم الصروح الأثرية في العالم.

مدبولي يتابع اللمسات النهائية

وأوضح الحمصاني، أن الجولة شملت متابعة اللمسات الأخيرة والتركيبات النهائية التي أُنجزت بالفعل استعدادًا لحفل الافتتاح، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تفقد المحاور والطرق المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الوفود الدولية.

تجهيز شامل للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كل الكلام» الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة «الشمس» أن رئيس الوزراء اطمأن على اكتمال أعمال التشجير، والإنارة، والنظافة في محيط المتحف لضمان ظهوره في أبهى صورة أمام الزوار والإعلام العالمي، إلى جانب متابعة التحضيرات اللوجستية الخاصة بحفل الافتتاح واستقبال الضيوف من مختلف الدول.

مصر تستعد لافتتاح تاريخي

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن الدولة المصرية تعتبر هذا اليوم حدثًا عالميًا كبيرًا ينتظره الجميع، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون نقطة مضيئة جديدة في سجل الحضارة المصرية، تعكس مكانة مصر وتاريخها العريق أمام العالم.

