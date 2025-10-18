تشكيل مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق روما مع إنتر ميلان، على ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر ميلان المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون أي هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.

في المقابل، يحتل روما المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل 3 هزائم، أحرز لاعبوه 14 هدفًا واستقبلوا 9 أهداف.

تشكيل إنتر ميلان أمام روما

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – أتشيربي – باستوني.

خط الوسط: دومفريس – باريلا – تشالهانوجلو – مخيتاريان – دي ماركو.

خط الهجوم: بوني – لاوتارو مارتينيز.

تشكيل روما ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني – هيرموسو – إيفان نديكا.

خط الوسط: زكي تشيليك – كريستانتي – كوني – ويسلي – سولي.

خط الهجوم: بيليجريني – باولو ديبالا.

