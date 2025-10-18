هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من سيدة تقول: "جوزي مش بيصلي وقلت له لو ما صليتش مش هتيجي جنبي ولا تلمسني، فهل هذا يجوز؟"، فأجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بالدار، موضحًا الحكم الشرعي في ذلك.

أمين الفتوى: الامتناع عن الزوج عقاب غير جائز شرعًا

وأكد أمين الفتوى، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا، لأن العلاقة الزوجية لا تُدار بالعقاب أو بالمنع، بل تقوم على المودة والرحمة والدعوة بالحكمة، مشيرًا إلى أن الزوجة لا تملك أن تمنع نفسها عن زوجها بسبب تركه للصلاة.

وأوضح أن ترك الصلاة ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، لكن هذا لا يمنح الزوجة الحق في قطع العلاقة الزوجية أو الامتناع عن زوجها، لأن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتفكك الأسرة، وهو ما ينهى عنه الإسلام.

النصيحة: الدعوة بالحكمة لا بالغلظة

وشدد “عبد العظيم” على أن واجب الزوجة هو دعوة زوجها إلى الصلاة بالكلمة الطيبة واللين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ".

وأضاف أن الهدف من النصيحة هو الإصلاح والهداية لا العقاب والقطيعة، داعيًا الزوجات إلى الرفق بأزواجهن في النصح، لأن اللين يفتح القلوب بينما الغلظة تنفر وتغلقها.

دعاء وإصلاح بدل تهديد وانفصال

وختم أمين الفتوى نصيحته موجهًا كلامه للزوجة:“ادعي لزوجك بالهداية، وحاولي تعينيه على الصلاة بالحسنى، لأن الإسلام عايز البيت يعيش بالمودة والرحمة، مش بالتهديد والمنع”.

وأكد أن استقرار الأسرة مقدم على الغضب والانفعال، وأن النية الصادقة والدعاء هما الطريق الأقصر لإصلاح القلوب وتقوية الإيمان داخل البيت المسلم.

