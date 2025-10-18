عقوبات صارمة للمتلاعبين بتعريفة المواصلات بعد تطبيق الزيادة الجديدة لسعر الوقود

شددت الحكومة على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الجديدة لأجرة المواصلات، بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، محذّرة من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني أو استغلال المواطنين، وذلك من خلال تفعيل القانون وتوقيع عقوبات صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق الركاب.

وأعلنت الحكومة عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة.



الأسعار الجديدة للبنزين والسولار



بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه

السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

طبقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

7ـ الاعتداء على رجال المرور.

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

