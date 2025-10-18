محافظ الإسماعيلية يشارك في منتدى مدن القنوات العالمية 2025 بالصين

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في أعمال منتدى مدن القنوات العالمية ٢٠٢٥ والمنعقد بمدينة يانغتشو الصينية، مهد القناة الكبرى والعاصمة العالمية لمدن القنوات، وذلك تحت شعار "القناة.. الثقافة.. السياحة"، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مدن القنوات حول العالم.

أبرز الحضور خلال فعاليات المنتدي

وقد شهد المنتدى حضور ممثلين من أكثر من ٦٠ دولة، إلى جانب سفراء معتمدين لدى الصين، ورؤساء بلديات ومحافظات مدن القنوات، وخبراء دوليين في مجالات القنوات والثقافة والسياحة وحماية التراث.

جانب من مشاركة محافظ الإسماعيلية بالمنتدى، فيتو

اهتمام مصر بمفهوم الاقتصاد الأخضر

وفي كلمته التي ألقاها باللغة الإنجليزية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أمام كافة الوفود المشاركة، أكد محافظ الإسماعيلية على اهتمام مصر بمفهوم الاقتصاد الأخضر والذي يمثل صميم استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ إيمانًا بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية.

موضحًا الدور الرائد الذي تضطلع به محافظة الإسماعيلية بفضل موقعها الجغرافي المتميز على ضفاف قناة السويس، في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي. فقد تبنّت المحافظة مشروعات في مجالات إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية في المنشآت العامة، والزراعة المستدامة، وإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الجهود تمثل ترجمة حقيقية لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

هذا إلى جانب الاهتمام بالحياة الثقافية، حيث تشهد محافظة الإسماعيلية فعاليات دائمة تثري الحياة الثقافية وتعزز القيمة التاريخية لها.

️وأكد محافظ الإسماعيلية على التعاون بين محافظة الإسماعيلية ومقاطعة يانغتشو، متناولًا عمق الصداقة التاريخية بين مصر والصين، وهما من أعرق الحضارات التي تواصلت عبر قرون طويلة من خلال الممرات المائية والتجارة والثقافة. فمن طريق الحرير القديم إلى مبادرة الحزام والطريق اليوم، تتجدد الروابط بين بلدينا في إطار رؤية مشتركة قائمة على السلام والازدهار والتعاون المشترك. مشيرًا إلى أن العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس شي جين بينغ تمثل حجر الزاوية في هذا التعاون المثمر، فالثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين القيادتين دفعت العلاقات المصرية–الصينية إلى آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ومنحت دفعة قوية للمبادرات المشتركة، ومن بينها هذا الملتقى المهم.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تفاهم مع مدينة يانغتشو الصينية قائلًا "نعتبر هذه الشراكة مع يانغتشو ليست مجرد تعاون بين مدينتين، بل جسرًا نحو المستقبل، قائمًا على الابتكار والتعاون المشترك واحترام البيئة. ونحن على يقين بأن ما نحققه اليوم من تعاون محلي سيسهم في بناء مستقبل عالمي أكثر استدامة".

شملت الاتفاقية التعاون في كافة المجالات الخدمية والاستثمارية والثقافية مع المقاطعة لتبرز مكانة محافظة الإسماعيلية والجهود المبذولة لجذب شركاء ومستثمرين جدد من الجانب الصيني للمحافظة.



️وتتشابه الإسماعيلية ويانغتشو في كونهما مدينتين ترتبطان بالمياه والقنوات، ما يجعل العلاقة بينهما أكثر عمقًا ومعنى. فالمياه التي تصل بينهما ليست مجرد مورد طبيعي، بل رمز للحياة والتواصل والنمو المشترك. ومن هذا المنطلق، تعمل المدينتان على تعزيز التعاون في مجالات النمو الأخضر، والطاقة المتجددة، والسياحة المستدامة، والتخطيط العمراني المرن.

وخلال الجلسات، نوقشت قضايا محورية تتعلق بحماية التراث الثقافي وإدارة المياه والبيئة الإيكولوجية، إضافة إلى تنمية السياحة الثقافية وتعزيز التعاون بين مدن القنوات عالميًا.

️وجاء في التقرير الختامي للمنتدى: "إذا كانت القنوات هي شرايين الأرض، فإن الثقافة هي الدم الذي يجري فيها، والسياحة هي النبض الذي يربط المدن بالعالم. فمن القناة الكبرى الصينية التي شهدت ازدهار التجارة، إلى قنوات البندقية التي تعكس الجمال والرومانسية، ومن قناة السويس التي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى قناة بنما التي تصل بين محيطين وتربط طرق التجارة العالمية، كل قناة هي كتاب حيّ يسجل حكمة الإنسان، ومتحف يحمل ذاكرة ثقافية مشتركة، وجسر يربط حضارات العالم وسياحته."

ويُعد المنتدى الذي تأسس عام ٢٠٠٧ المنصة الدولية الوحيدة في الصين المخصصة لثقافة القنوات، وقد استضاف حتى الآن ١٧ دورة متتالية، ليُرسخ مكانته كجسر للتواصل بين الحضارات وفضاء لتبادل الخبرات، ومجالًا لبناء مستقبل مشترك يعزز التعاون الدولي والتنمية المستدامة.

️ضم الوفد الممثل لمحافظة الإسماعيلية المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية والمهندس مصطفي أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالاسماعيلية.

