إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 5 أشخاص من بينهم رضيعة، بإصابات مختلفة جراء تعرضهم لحادث تصادم سيارتين وقع اليوم السبت، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، أسفل كوبري المحور باتجاه الزقازيق.  
 

إجراء تحليل مخدرات لسفاح الإسماعيلية الصغير

المئات من الأهالى يشيعون جثمان طفل الإسماعيلية ضحية صديقه (فيديو وصور)

إخطار بوقوع حادث تصادم 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي تحمل لوحات ( ط ن ط 9721) مع ربع نقل ( ط ط ص 9732) بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، أسفل كوبري المحور باتجاه الزقازيق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.  

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

نقل المصابين إلى المستشفى 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين. 

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور، نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من حسام حسن عبد الله حسن  25 سنة مصاب باشتباه كسر  ونزيف من الأنف، ومحمد علي يحي عوض  38 سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة حوالي 4 سم كدمات بالجسم، وابتسام أحمد حسن علي / 34 سنة مصابة بكدمات باليد اليسري - كدمة بالكتف الأيسر، ويحيي محمد علي يحي 6 سنوات مصاب بكدمات بالجسم، ودعاء محمد 5 أشهر مصابة بكدمات بالجسم. 
 

 

الجريدة الرسمية