محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لفصل الشتاء (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، هيئة الإسعاف، شركة الكهرباء، وزارة الصحة، التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لمجابهة موسم الأمطار والطقس السيِّء خلال فصل الشتاء.

أبرز الحضور خلال معاينة الاصطفاف

وذلك بحضور، العميد حمدي هندي المشرف علي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، دكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، أمير عبد الله رئيس حي أول، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، وكريمة سليم رئيس حي ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة التفقدية، فيتو

عدد المعدات واليات الاصطفاف

و شارك في الاصطفاف ٦١سيارة ومعدة، عبارة عن: ونش بوما حمولة ١٢٠ طن "مشاركة مجتمعية"، ١٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة " سيارات كسح مياه ورفع اثار سيول وأمطار – سيارة فاكيوم – سيارة سيول"، ١١ سيارة إسعاف، ٤ سيارات تابعة لوزارة الصحة لمكافحة الأمراض المتوطنة ورش الحشرات، سيارتين إغاثة تابعة للتضامن الاجتماعي، ٤ معدات تابعة لشركة الكهرباء " سيارة مجهزة بونش لرفع المحولات ونقلها للإصلاح - ٢ مولد محمول قدرات مختلفة - سيارة اختبار كابلات كهربائية"، و٢٨ سيارة ومعدة تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية " حفار ولودر أنواع - سيارات نقل مختلفة الحمولات -سيارات كسح ورفع اثار سيول وأمطار حمولات مختلفة - سيارات باسكت كهرباء لإصلاح أعطال الكهرباء والانارة".

جاهزية المعدات لمواجهة الشتاء

وخلال تفقده، اطمأن المحافظ على جاهزية كافة المعدات والآلات المخصصة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية السيئة التي قد تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من صلاحية جميع المعدات مثل سيارات الشفط، والجرارات، واللوادر، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية فرق العمل المدربة في كافة الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح خطة الطوارئ الشاملة التي يتم تنفيذها فورًا في حال حدوث أي حالة طارئة نتيجة الأمطار الغزيرة أو موجة الطقس السيِّء، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تحدث خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة سريعة وفعَّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية.

مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية للمحافظة من مصارف مياه الأمطار، ومخرات السيول، والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.



