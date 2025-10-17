نائب محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات الوقود، والموقف الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بالموقف ومحطات الوقود.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وضياء قنديل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وكريمة سليم رئيس حي ثالث الإسماعيلية، ووكيل إدارة مرور الإسماعيلية، ومدير عام مواقف الإسماعيلية، ومدير الرقابة التموينية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد محطات الوقود

وتفقد نائب المحافظ محطتين للوقود بالشارع التجاري وبشارع شبين بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بأسعار الوقود الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة، تلا ذلك تفقد سير العمل بموقف الإسماعيلية العمومي.

وخلال الجولة شدد نائب محافظ الإسماعيلية، على التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، ووضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، ويتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

جانب من الجولة، فيتو

ووجه بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

وتكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

