بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدتان خلال مشاجرة في الإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بينهم سيدتان خلال مشاجرة وقعت في منطقة البلابسة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية.

إخطار بإصابة 5 أشخاص في مشاجرة

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا بوجود خمسة مصابين جراء ادعاء مشاجرة.

انتقال الأجهزة الأمنية



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

فيما تم الدفع بسيارات إسعاف إضافية لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من كدمات بأماكن متفرقة في الجسد حيث تم إسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقها حول الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم.

وتبين أن المصابين هم كل من محمود محمد على 75 عاما مصاب بكدمات، فاطمة محمد عبدالله 74 عاما مصابة بكدمات، آية رجب سعد 24 عاما مصابة بكدمات في الكتفين، ياسين وليد عيد 13 عاما مصاب بكدمة بالرأس، عمر وليد عيد 15 عاما مصاب بكدمة بالكتف الأيمن.

