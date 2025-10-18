الدفاع الجوي يستعد لاستقبال مواجهة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان (صور)

استعرضت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استاد الدفاع الجوي، بنشر بعض الصور له، قبل استضافة مباراة السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

تنطلق مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.





القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي



وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة وتحديدا بي إن سبورت اتش دي 2.



وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان



ويسعى بيراميدز لحصد اللقب الرابع في تاريخه مستغلا اللعب على أرضه بعدما سبق وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي



يدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.



ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.