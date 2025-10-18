السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

بعثة المصري تصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من ليبيا (صور)

بعثة المصري في مطار
بعثة المصري في مطار القاهرة، فيتو

وصلت بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من ليبيا، بعد خوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية والتي جمعته أمس بنظيره الاتحاد الليبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية 

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الجمعة، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الاياب بين المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية 

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي في التاسعة مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد في مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى  باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال  مهام مراقبة التحكيم.

النادي المصري المصري ليبيا الكونفيدرالية مباراة المصري والاتحاد الليبي المصري والاتحاد الليبي مطار القاهرة

