البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره الجونة بهدف دون رد في الشوط الأول باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى. 

البنك الأهلى والجونة

أحرز هدف البنك الأهلي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 41 من المباراة.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري 
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو
خط الوسط..محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولى، مصطفى شلبي
خط الهجوم..أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
ويجلس على مقاعد البدلاء 
أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، محمد بن شرقي، احمد متعب، هشام صلاح،  محمود عماد، ياو انور، سيد نيمار.

موقف الجونة والبنك الأهلي في الدوري

ودخل الجونة بقيادة أحمد مصطفي بيبو المدير الفني محتلا المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلى المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة.

 وخاض البنك الأهلي 9 مباريات، حيث فاز فى مباراتين، وتلقى الهزيمة فى مثلهما، وتعادل فى 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلى 7 أهداف، واهتزت شباكهم بـ5 أخرى.

حكام مباراة الجونة ضد البنك الأهلي

ويدير مباراة الجونة ضد البنك الأهلي طاقم حكام مكون من إبراهيم محجوب (حكمًا للساحة)، إسلام أبو العطا وأحمد بكر(مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا)، محمد علي الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري البنك الاهلي الجونة أحمد ياسر ريان

الجريدة الرسمية