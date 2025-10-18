اليوم، بيراميدز يتحدى نهضة بركان على لقب السوبر الإفريقي

يلتقي فريق نادي بيراميدز نظيره نادي نهضة بركان المغربي في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان

يسعي بيراميدز لحصد اللقب الرابع في تاريخه مستغلا اللعب على أرضه بعدما سبق وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس القارات الثلاث.

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

ويدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

