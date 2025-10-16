في أجواء روحانية بطنطا، محافظ الغربية ووزير الأوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي

شهدت ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا مساء أمس أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والإيمان خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور مجدي عاشور عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ جابر البغدادي الداعية الإسلامي وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بمحافظة الغربية.

كلمة وزير الأوقاف

رحب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بضيوف المحافظة من العلماء ورجال الدين والقيادات الصوفية، مؤكدًا أن المولد الأحمدي حدث ديني وروحي عالمي يضع طنطا على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الذي يتجدد كل عام يمثل رمزًا لوحدة المصريين على المحبة والتسامح والإخاء، ويُبرز الوجه المشرق لمصر في التعايش ونشر قيم الخير والسلام.

وأكد الجندي أن المحافظة استعدت مبكرًا لهذه المناسبة المباركة بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءة المرافق والخدمات في محيط المسجد الأحمدي والمناطق المجاورة، إلى جانب تزيين شوارع المدينة واستقبال الزائرين بما يليق بمكانة طنطا وسمعة الغربية، مشددًا على أن راحة الزوار وسلامتهم تمثل أولوية قصوى، موجهًا الشكر للجهات الأمنية والتنفيذية على جهودهم في التنظيم وتأمين الاحتفالات.

ومن جانبه استهل الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في مولد سيدي أحمد البدوي الذي يُعد رمزًا للعلم والتقوى والجهاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مؤكدًا أن التصوف الأصيل هو مدرسة الأخلاق والمحبة وهو روح الإسلام التي تبعث في النفوس الطمأنينة والسكينة.

وقال وزير الأوقاف: نحتفل اليوم بمولد أحد أولياء الله الصالحين الذين حملوا راية الدعوة بالحكمة والرحمة وعلّموا الناس معاني الإخلاص والتجرد في سبيل الله فمولد السيد البدوي ليس مجرد احتفال شعبي بل هو تجديد للعهد مع الله على نشر الخير والسلام.

وأضاف: مصر عبر تاريخها الطويل كانت وستظل منارة للعلم والدين والوسطية وما نشهده اليوم من تلاحم بين مؤسسات الدولة والطرق الصوفية يعكس وجه مصر الحقيقي الذي يجمع بين الأصالة والإيمان والمحبة.

كما أكد فضيلة د.علي جمعة أن حضور هذا الجمع المبارك من العلماء والمواطنين والزائرين من داخل مصر وخارجها يبرهن على أن السيد أحمد البدوي لا يزال رمزًا حيًا للمحبة والكرم والعلم، داعيًا الجميع إلى استلهام سيرته في نشر الخير بين الناس.

كما تحدث د. مجدي عاشور عن المعاني الإيمانية التي يحملها المولد الأحمدي، معتبرًا أنه مناسبة لترسيخ القيم الدينية والإنسانية في النفوس، فيما أشار الشيخ جابر البغدادي إلى أن هذا الجمع الطيب في رحاب السيد البدوي يعكس حب المصريين لأولياء الله، وشكر محافظ الغربية على ما يبذله من جهد لراحة الزائرين وإحياء هذا التراث العظيم.

واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية والمدائح النبوية، التي صدحت في سماء طنطا، وسط أجواء روحانية مهيبة، تجسد مكانة العارف بالله سيدي أحمد البدوي كأحد أبرز رموز التصوف في العالم الإسلامي.

كلمة الداعية الشيخ جابر البغدادي

وفي كلمته خلال الاحتفالية وجَّه فضيلة الشيخ جابر البغدادي الشكر لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للطرق الصوفية ومحافظة الغربية على التنظيم المشرف للاحتفال، مؤكدًا أن مولد السيد أحمد البدوي مناسبة روحانية عظيمة تُعيد للأمة معاني المحبة والتراحم التي دعا إليها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وقال البغدادي: مولد السيد البدوي ليس فقط اجتماعًا للمدائح والإنشاد بل هو لقاء للقلوب التي اجتمعت على حب الله ورسوله وأوليائه الصالحين وهذه الساحة المباركة تشهد كل عام مشهدًا من مشاهد المحبة الصادقة التي تُميز المصريين وتُظهر معدنهم الأصيل.

وأضاف: التصوف الصحيح هو سلوك القلب طريق الصفاء والصدق والإحسان لا مظهر ولا زي بل هو عمل بالعلم وحب للخلق وهذا ما تعلمناه من سادتنا العارفين بالله.

وأشار إلى أن وجود العلماء والدعاة والمحبين في ساحة السيد البدوي يُؤكد أن مصر بلد الأزهر والولاية والوسطية وستظل منارة للعالم الإسلامي تنشر قيم الرحمة والسلام.

كلمة محافظ الغربية

ومن جانبه رحّب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بوزير الأوقاف والسادة العلماء معربًا عن فخره واعتزازه باحتضان محافظة الغربية لهذا الحدث الديني العظيم الذي يجمع مئات الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات والدول.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمات وتأمين الزائرين بالتعاون مع كافة الجهات مشيرًا إلى أن احتفالية المولد الأحمدي تمثل نموذجًا حيًا للتلاحم بين أبناء الشعب المصري على اختلاف انتماءاتهم.

وقال الجندي:نحن نفتخر بأن طنطا مقصدًا دينيًا وسياحيًا لكل محبي آل البيت وأولياء الله الصالحين ونعمل دائمًا على أن تخرج هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانة السيد البدوي في قلوب المصريين.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للمجلس الأعلى للطرق الصوفية ووزارة الأوقاف على جهودهم في إحياء هذه المناسبة المباركة التي تجسد قيم التسامح والوحدة بين أبناء الوطن.

